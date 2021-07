Coronavirus en Belgique : 70% de l’ensemble de la population flamande a reçu une première dose de vaccin

En Flandre, quelque 70% de l’ensemble de la population ont reçu sa première injection contre le coronavirus. Et il ne reste plus que 14.653 personnes adultes qui doivent recevoir une invitation à se faire vacciner, a déclaré mardi le ministre flamand de la Santé publique, Wouter Beke, devant la commission du Bien-être du Parlement flamand.

Seules 86.000 personnes ont jusqu’ici refusé de se faire vacciner. Elles recevront une seconde chance, a précisé le ministre.

La vaccination en Flandre, parmi les plus élevée dans le monde

"Après l’Islande et le Royaume-Uni, la Flandre a le taux de vaccination le plus élevé de par le monde", a souligné le ministre Beke. 4.647.274 Flamands ont reçu leur première dose, ce qui représente 69,85% de la population totale. Certes, il ne s’agit que de la première dose et le seuil de l’immunité de groupe a depuis été relevé de 70% à au moins 80%. Néanmoins, soutient M. Beke, ces 70% constituent une "nouvelle étape particulièrement importante".

La Flandre arrive progressivement à la fin de la campagne de vaccination. Cette semaine, plus de 781.000 principalement des deuxièmes doses seront administrées. La semaine prochaine, ce chiffre tombera à environ 328.000 doses.

La Flandre atteindra bientôt son objectif

D’après le ministre Beke, cela signifie que la Flandre est très près d’atteindre son objectif de donner à chaque adulte en Flandre au moins une injection pour le 11 juillet.

Entre-temps, les 16-17 ans sont déjà vaccinés, et demain/mercredi les ministres de la santé décideront, en principe, d’ouvrir la vaccination aux 12-15 ans.