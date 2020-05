Coronavirus en Belgique: 36 000 procès-verbaux pour infractions aux mesures ont été dressés

Non-respect du confinement : une pluie de PV à traiter - JT 13h - 21/04/2020 Les Belges sont confinés, mais certains n'en peuvent plus et sortent. Les infractions se multiplient. Dans l'arrondissement judiciaire de Mons-Tournai, près de 5.000 PV ont déjà été dressés et les magistrats sont débordés. Avec les audiences reportées et ces dossiers là, le déconfinement risque d'être compliqué.