Coronavirus en Belgique : 266 décès ont été rapportés ce mercredi 22 avril, une légère augmentation, mais le pic est derrière nous

933 nouvelles contaminations rapportées en 24h . 408 en Flandre, 446 en Wallonie et 64 à Bruxelles. Au total on dénombre 41.889 cas en Belgique.

266 décès ont été rapportés ces dernières 24h . 118 en Flandre, 109 en Wallonie et 39 à Bruxelles. Parmi ces décès 87 ont eu lieu à l’hôpital et 178 maisons de repos. 13% des décès en maison de repos sont confirmés par un test en laboratoire. 6262 personnes sont décédées depuis le début de l’épidémie . 46% ont eu lieu à l’hôpital. Si l’on compte beaucoup de décès ce mercredi, on constate que le pic de l’épidémie semble avoir eu lieu le 12 avril dernier . "C’est une bonne nouvelle", explique le centre de crise.

Alors que nous comptabilisions 170 décédés mardi, et que nous annoncions que nous étions sous la barre des 200 décès depuis plusieurs, la Belgique déplore ce mercredi 266 décès, soit près de 100 de plus. Une augmentation qu’il est important de noter.

Toutefois, la tendance à la diminution des décès se confirme. "Il devient de plus en plus clair que le pic des décès a eu lieu autour du 12 avril", détaille Stéphane Van Gucht, porte-parole du centre de crise. Et d’ajouter, " les décès que nous rapportons ce mercredi, notamment dans les maisons de repos, peuvent avoir eu lieu jusqu’à il y a une semaine", et donc non au cours des dernières 24h. La nuance est qu’ils ont été rapportés au cours des dernières 24h. C’est, confirme le porte-parole, ce qui explique le chiffre important de ce mercredi.