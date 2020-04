Coronavirus en Belgique : 262 nouveaux décès ont été reportés au cours des dernières 24h, au total 4157 personnes sont décédées

Coronavirus en Belgique : suivez la conférence de presse quotidienne en direct - © THIERRY ROGE - BELGA

Coronavirus : bilan du nombre de cas en Belgique au 14/04/2020 - 14/04/2020 Comme chaque jour à 11 heures, le centre interfédéral de crise contre le coronavirus s'est réunit ce mardi 14 avril et a annoncé le bilan de l’épidémie de ces dernières 24 heures. 530 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24h ; 332 (63%) en Flandre, 129 (24%) en Wallonie, et 62 (12%) à Bruxelles. A ce jour, un total de 31.119 cas confirmés ont été rapportés ; 18 066 cas (58%) en Flandre, 9 293 (30%) cas en Wallonie, et 3 309 (11%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n’étaient pas disponibles pour 451 cas (1%). Au total, 2081 tests ont été réalisés. Ces chiffres ne prennent pas en compte les tests effectué en maison de repos. Dans ces dernières, 5700 tests ont été effectués. Au cours des dernières 24 heures, 242 patients avec COVID-19 ont été hospitalisés et 161 personnes ont quitté l’hôpital. On compte actuellement 5336 personnes à l'Hôpital dont 1 223 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients confirmés COVID-19; 915 patients nécessitaient une assistance respiratoire ce qui constitue une diminution de 25 patients. Au cours des dernières 24 heures, le nombre total de lits d’hôpital occupés a augmenté de 143; par contre, le nombre de lits occupés en soins intensifs a diminué de 11 unités. 262 nouveaux décès ont été rapportés au cours des dernières 24h; 125 (48%) en Flandre, 108 (41%) en Wallonie, et 29 (11%) à Bruxelles. Huit doublons ont également été identifiés et retirés de la base de données. Les notifications des décès peuvent avoir un délai de quelques jours. 90 personnes sont décédées dans des structures hospitalières et 171 personnes représentent un décès suspect. On compte au total 4157 décès dont 2029 (49%) en Flandre, 1491 (36%) en Wallonie, et 637 (15%) à Bruxelles.