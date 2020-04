Coronavirus en Belgique : 2454 nouveaux cas confirmés en 24h, "une augmentation importante qui reflète l'augmentation des tests"

ont été rapportés au cours des dernières 24h ; 1600 (65%) en Flandre, 706 (29%) en Wallonie, et 95 (4%) à Bruxelles. Les données non disponibles ou résidence à l’étranger pour 53 cas (2%).

ont été rapportés au cours des dernières 24h ; 214 (76%) en Flandre, 32 (11%) en Wallonie, et 37 (13%) à Bruxelles. 103 personnes sont décédées dans les hôpitaux et 173 personnes dans les maisons de repos. Seule une petite partie a eu une confirmation d'une infection à coronavirus. Les notifications des décès peuvent avoir un délai de quelques jours. Le nombre de décès dans les centres de soins résidentiels en Wallonie est une sous-estimation due à des problèmes techniques dans le système de déclaration. On compte un total de 4440 décès ; 2243 (51%) en Flandre, 1523 (34%) en Wallonie, et 674 (15%) à Bruxelles.