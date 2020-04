Coronavirus en Belgique : 2240 décès au total, le nombre total d'hospitalisations (5688) diminue pour la première fois

Le centre de crise a également tenu à préciser l'impact des jours plus ensoleillés sur la propagation du virus: "On sait que dans d'autres infections respiratoires, les beaux jours ont un effet positif, c'es-à-dire que la propagation du virus se fait plus lentement et cela a un effet sur la capacité du virus à survivre dans l'environnement", explique Emmanuel André. "Ici, nous sommes devant un nouveau virus. Nous n'avons pas encore le recul nécessaire pour pouvoir estimer l'impact que cela aura. S'il y a un impact, il sera certainement positif mais il ne sera pas suffisant. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur cela".

Le centre de crise a répondu à cette question. Selon une moyenne, "pour ceux qui développent les formes peu symptomatiques de la maladie, qui ne nécessitent pas d'hospitalisation, on estime qu'il sont porteurs du virus entre 7 et 10 jours. Dans les formes plus sévères, cette durée peut être prolongée. On parle de deux à trois semaines voire plus. Cela s'explique par le fait que ce sont parfois des personnes avec une immunité plus faible et donc le virus peut rester en eux plus longtemps", détaille Emmanuel André.

