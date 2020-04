Coronavirus en Belgique : 2035 décès au total, le nombre d'hospitalisations (+314) encore en diminution

En tout, 80 512 tests ont été effectués en Belgique.

La capacité de réalisation de tests a très fortement augmenté. Les personnes testées jusqu'à maintenant sont celles admises à l’hôpital et un certain nombre de soignants. Puisque le nombre de personnes hospitalisées diminue, le centre de crise espère pouvoir utiliser ce testing aussi, par exemple, pour le personnel et les résidents des maisons de repos. "Nous attendons l'avis des collèges d'experts pour savoir qui, en priorité, pourra bénéficier de cette capacité élargie", précise Emmanuel André,

médecin et microbiologiste à la KULeuven

.