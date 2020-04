Coronavirus en Belgique : 183 nouveaux décès et 1384 nouveaux cas ont été détectés

Comme chaque jour depuis le début de la crise du coronavirus, le centre de crise COVID-19, fait son point de presse quotidien pour annoncer le bilan de l'épidémie sur le territoire Belge de ce jeudi. Vous pouvez le suivre en direct.

Bilan du jour

584 personnes hospitalisées au cours des dernières 24 heures. 363 personnes ont quitté l’hôpital. Au total, ce sont 4995 personnes hospitalisées. Au total, ce sont 5376 personnes qui sont hospitalisées dont 1114 en soins intensifs soit 56 personnes en plus au cours des dernières 24h.

52% des lits de soins intensifs sont utilisés ; 1145 lits sont disponibles.

183 nouveaux décès ont été comptabilisés, ce qui porte le total de décès à 1011 personnes. Ces décès reportés ce jeudi, peuvent être survenu quelques temps avant mais ils n'ont été communiqués que dans les dernières 24h au centre de crise. Parmi eux 40% avaient plus de 80 ans et 93% d'entre eux avaient plus de 65 ans. Parmi ces décès : 73 ont eu lieu en Flandre, 35 à Bruxelles et 75 en Wallonie.

Par ailleurs, on dénombre au total 15.348 cas confirmés dont 1384 au cours des dernières 24h. Parmi eux, on en compte 912 en Flandre, 137 à Bruxelles et 317 en Wallonie.

Au total ce sont 60.462 tests qui ont été réalisés.