Coronavirus : "Des millions d'euros investis dans les mesures de sécurité", selon Colruyt

Le personnel du magasin Colruyt de Herve a débrayé ce lundi 12 octobre au matin pour réclamer des mesures de sécurité supplémentaires à la suite du rebond de l'épidémie de nouveau coronavirus. Une vingtaine de travailleurs se croisent ainsi les bras devant le magasin.

Ce mouvement fait écho à des actions similaires entreprises mi-juin dans deux magasins de la province de Liège. Parmi les demandes du personnel: la prolongation des accords "Corona", soit l'augmentation de 4€ des chèques-repas et 30 minutes de récupération en plus par jour, ne pas autoriser les sacs dans le magasin pour limiter les risques de contamination ou encore l'application de la Convention collective de travail 104 pour les plus de 45 ans.

Informée de cette action, la direction de la chaîne de supermarchés a tenu à réagir. Colruyt rappelle ainsi les nombreux investissements consentis et réalisés dans le but de protéger son personnel : "Des millions d'euros ont été investis dans les mesures de sécurité, et nous continuerons à le faire. Tout est entrepris afin de contenir la propagation du virus et de protéger tant nos collaborateurs que nos clients et ce quel que soit l'impact financier. La distanciation physique, le port du masque, la désinfection des charrettes restent d'application. Dans le contexte Covid, le remplissage des sacs a été explicitement abandonné comme instruction de travail."

Plus de 20 millions d'euros ont également été distribués aux collaborateurs du groupe dans le cadre de la prime "Corona", à la suite des négociations avec les partenaires sociaux, pointe Colruyt. Un accord qui avait été signé par la SETCa.

"Rappelons que des avantages éventuels liés à la crise du coronavirus devraient être négociés au niveau sectoriel. La problématique est nationale", conclut la direction de la chaîne de supermarchés qui regrette un mouvement "local, sans que les procédures en matière de conflit social ne soient suivies et dans le contexte d'élections sociales à venir. Comme toujours, nous voulons privilégier le dialogue."