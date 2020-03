Coronavirus: des Belges rapatriés d'Haïti, du Vietnam et des Philippines

Plusieurs dizaines de ressortissants Belges qui se trouvaient à l'étranger et souhaitaient rentrer au pays en raison de la pandémie de Covid-19 sont revenus durant la nuit de vendredi à samedi d'Haïti et du Vietnam, via Paris, ainsi que des Philippines via Zürich, a indiqué samedi le ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Philippe Goffin, en annonçant une réduction des heures d'ouverture du call center géré par son département.

Ces rapatriements ont été possibles via une coopération dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne, a-t-il précisé dans un communiqué.

D'autres voyageurs belges actuellement bloqués en Asie leur emboîteront le pas en début de semaine prochaine, a ajouté M. Goffin (MR).

"Toujours en coopération avec nos partenaires européens, et vu le nombre de belges qui s'y trouvent actuellement bloqués, nous regardons ce qu'il est possible d'organiser pour nos compatriotes au Pérou, en Afrique du Sud et en Australie", a poursuivi le ministre dans le point quotidien qu'il fait sur la situation.

Selon lui, un avion de la Défense a par ailleurs ramené 84 voyageurs belges et européens du Mali.

Diminution des appels au call center

"Grâce aux efforts ininterrompus des affaires étrangères, à Bruxelles comme dans nos 118 postes diplomatiques, un nombre croissant de compatriotes ont pu récemment rentrer à la maison. Nous constatons d'ailleurs que le volume d'appels à notre call center diminue", a souligné M. Goffin.

C'est pourquoi le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères a décidé de revenir à l'horaire de jour dès ce dimanche. Le call center sera désormais joignable au +32 (0)2 501 4000 de 8h à 21h. La messagerie du centre de crise liée à la page Diplomatie.Belgium reste quant à elle ouverte de 07h00 à minuit.

Pour les Belges toujours bloqués à l'étranger en raison des mesures restrictives mondiales contre le Covid-19, le ministre rappelle l'existence du groupe Facebook #BelgesSolidaires #BelgierFürEinander #BelgenVoorElkaar. Les Belges peuvent y trouver des conseils partagés par des compatriotes résidant en permanence à l'étranger.