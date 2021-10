Coronavirus: depuis l'annonce du CST, quatre fois plus d'inscrits à la vaccination en Wallonie

Le Covid Safe Ticket (CST) a un impact positif sur la vaccination en Wallonie. Depuis l'annonce de la mise en place imminente, à partir du 1er novembre, de ce pass sanitaire, il y a ainsi eu quatre fois plus de personnes qui s'inscrivent à la vaccination au sud du pays, explique la ministre de la Santé Christie Morreale samedi dans les colonnes de La Libre Belgique.

Elle se dit "contente" de voir l'augmentation des inscriptions des personnes pour la première dose. "Avant que l'on annonce notre intention d'adopter le CST, aux alentours du 20 septembre, on avait à peu près 600 personnes par jour qui étaient primo-vaccinées. On est ensuite passé en moyenne à 1.200 par jour. Et depuis l'annonce de la mise en place imminente du CST, on est quasi à 2.600-2.700 personnes par jour."

La Wallonie vient d'ailleurs de franchir le cap symbolique des 70% de sa population ayant reçu au moins une dose d'un vaccin contre le Covid-19 (et 82% des adultes).

Plus de 60.000 personnes immunodéprimées ont, elles, déjà reçu leur troisième dose. Il en reste à peu près le même nombre.

Selon la ministre, toutes les personnes immunodéprimées ont été invitées à recevoir une troisième dose, et les autorités sanitaires wallonnes terminent actuellement les invitations pour les plus de 65 ans.