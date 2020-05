Coronavirus dans les maisons de repos : "Nous avons abordé la crise tout nus", dit Alain Maron (Ecolo)

Alors que la situation de la pandémie de covid-19 dans les maisons de repos et de soins semble se stabiliser, l’heure est aux questions : comment les autorités ont-elles pu en arriver à un tel drame ? Plus de 4500 personnes y sont décédées, selon les chiffres du SPF Santé Publique.

Alain Maron (Ecolo), le ministre bruxellois de la Santé, fait un constat : "Je pense qu’on doit avoir l’honnêteté de dire que nous avons abordé la crise tout nus et insuffisamment préparés, expliquait-il ce vendredi matin dans Matin Première. Il n’y avait pas de plan d’action pandémie dans les maisons de repos, nous avons dû le mettre en place, le créer de toutes pièces au début de la crise et le mettre en œuvre." Le personnel et les médecins n’étaient pas formés à faire face à une pandémie de cette ampleur, et c’est selon lui ce qui a engendré un tel retard.

Le ministre reconnaît donc une "erreur", "il faudra essayer de comprendre ce qui s’est passé mais surtout mettre en place des procédures pour que ça n’arrive plus." Il renvoie au passage la balle au gouvernement belge : "il n’y avait pas non plus de gestion stratégique au niveau de l’Etat fédéral."

Alain Maron rappelle que l’absence de matériel a été dénoncée très tôt : "dès le début, les hôpitaux disaient nous avons du stock propre pour 15 jours, trois semaines. Les maisons de repos, elles, n’avaient pas de stock préparatoire et sont donc arrivées encore plus nues que les autres." D’où la mise en place d’un plan d’urgence pour les hôpitaux mais pas pour les homes…

Une faute collective ?

Les maisons de repos ont été régionalisées en 2011, mais la question des stocks et des critères de dépistage dépend de l’Etat fédéral et de Sciensano. La responsabilité semble donc partagée. De son côté, Alain Maron pense-t-il avoir rempli ses engagements avec le gouvernement bruxellois ? "On l’a fait dès qu’on a pu, affirme-t-il. A partir du moment où la crise est arrivée, on a dit qu’il fallait des tests et du matériel et, sur nos propres compétences, on a mis en place un plan d’action et de soutien aux maisons de repos." Des personnels qui venaient notamment expliquer aux homes comment gérer la situation.

Pendant ce temps, c’est le personnel de santé qui a contaminé malgré lui une grande partie des résidents. Y a-t-il eu une faute collective, à tous les niveaux de pouvoir ? "On a pensé qu’en fermant les maisons de repos début mars, on limiterait l’impact du covid-19, note Alain Maron. Malgré ça, il s’est introduit, parfois de manière très insidieuse, parce que les gens n’étaient pas symptomatiques." Et quand cela a été le cas, le matériel n’est pas arrivé tout de suite. Le ministre rappelle que le gouvernement bruxellois a libéré 4 millions d’euros pour soutenir les maisons de repos, bien que la responsabilité de chaque home dépende de son gestionnaire.

De quoi penser que le véritable responsable dans cette crise… c’est la situation politique belge elle-même. "Je ne pense pas que ce soit la lasagne institutionnelle belge qui soit responsable de la situation, note Alain Maron, qui rappelle que la situation n’est pas vraiment meilleure en France, aux Pays-Bas, etc. "Ce virus tue les aînés, précise le ministre. Là ils sont dans un univers collectif, donc forcément, pour un virus comme le covid-19, ce sont les oiseaux pour le chat."

Pour autant, Alain Maron pointe du doigt "l’insuffisance d’investissements dans les soins de santé" de la part du fédéral. Il y a eu une décision de ne pas renouveler le socle stratégique et c’est vrai qu’on en a payé cash le prix dans les hôpitaux." Au mois de mars, certains soignants travaillaient avec un seul masque par jour… "Il faut renforcer ces systèmes de soins, même dans les maisons de repos, affirme le ministre. Nous devons les aider plus et mieux à l’avenir." En passant peut-être à des structures plus petites et mieux accompagnées.

Se focaliser sur la manière d’améliorer la situation

La crise du coronavirus aura au moins permis à chaque secteur de faire preuve d’humilité : tout le monde a été dépassé. Est-ce à ce moment-là que la région s’est rendu compte de son rôle dans la santé ? "La gestion des maisons de repos et des aînés est au cœur de notre politique, rétorque Alain Maron. Je pense qu’il y a eu une forme de tétanisation collective par rapport au covid-19." Mais dans tous les cas, le ministre ne veut "pas d’écran de fumée" de la part des autorités.

Est-ce qu’il sera donc bientôt temps de rendre des comptes ? "Ce que je veux sincèrement, c’est si des commissions d’enquête se mettent en place, elles soient d’abord focalisées d’abord sur la manière d’améliorer la situation, précise Alain Maron. Sur ce qu’on met en place pour faire face aux suites du covid-19 et rendre un meilleur service à la population, et puis pour prévenir de futures épidémies et cette fois être fin prêt, même dans 10 ou 15 ans." En résumé, un plan pandémie global qui toucherait l’ensemble des institutions.

Va-t-on revoir la place de nos aînés dans la société ? Alain Maron l’assure : "nous essayons de basculer les maisons de repos en maisons de repos et de soins, mais nous devons aussi réfléchir au maintien à domicile." Pour cela, il faut un accompagnement à domicile et une resocialisation des personnes âgées, estime le ministre.