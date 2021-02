Coronavirus dans les hôpitaux : pour Philippe Devos, "éviter la saturation des hôpitaux, c'est continuer à soigner les autres"

S’occuper des autres pathologies

Même si les cancers sévères étaient toujours opérés, les cancers plus légers avaient été reportés, explique Philippe Devos. Et la surveillance pour les gros problèmes de santé, comme les infarctus ou les thromboses, étaient compliqués à surveiller. Engorgé par les patients covid, un hôpital ne peut donc pas fonctionner " normalement ". " Donc, c’est ça l’enjeu d’éviter la saturation des hôpitaux, c’est de continuer à soigner les autres. En fait, c’est pour les autres qu’on veut éviter la saturation par le Covid ".

Et le décompte a été fait. Fin décembre, les équipes hospitalières ont compté qu’environ 3000 opérations avaient été reportées. Ceci étant dû aux deux vagues qui ont engorgé les services. Il faut maintenant les ajouter au programme habituel. On est donc toujours loin de chômer au bloc opératoire. Et les journées sont longues : "On fait du 7h39 – 20 heures presque tous les jours, de manière à rattraper le retard parce que ces gens ont parfois des douleurs aux genoux ou aux hanches depuis maintenant presque une année et ils ont envie d’être opérés le plus vite. On leur doit ça".

►►► À lire aussi : L’évolution en temps réel de l’épidémie de coronavirus en Belgique en chiffres et graphiques

On leur doit ça

Et la pression est donc toujours bien présente. A tous les étages. "Les infirmières me rapportent qu’elles ont le sentiment de n’avoir jamais pu souffler depuis le mois de mars. Et donc, ça fait presque un an qu’elles travaillent à flux tendu et on le voit, on a quand même des gens qui se blessent plus facilement, c’est probablement la fatigue, certains qui s’épuisent et qui prennent des jours de congé pour épuisement" rapporte Philippe Devos, qui précise que la situation serait identique dans tout le royaume.

Un retard rattrapé d’ici mars… ou l’été ?

"Il y a des hôpitaux qui annoncent qu’ils vont arriver à rattraper leur retard d’ici un mois, d’autres jusqu’au mois de juin, c’est variable" dit le président des syndicats de médecins. Et des nouveaux patients ne devraient cesser d’arriver : "certains de mes confrères me disent qu’ils ont beaucoup moins de patients qui viennent par exemple pour des dépistages du cancer du côlon ou d’autres dépistages, avec le risque qu’il soit trop tard lorsqu’ils arrivent à l’hôpital " s’inquiète le professionnel de la médecine.