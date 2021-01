Coronavirus dans les écoles : plus de 400 nouveaux cas signalés en une semaine

A noter, précise l’ONE, que "les moins de six ans ne sont testés que de façon exceptionnelle. Les élèves de primaire ne sont testés que s’ils sont symptomatiques, s’il y a un cas dans le foyer ou s’il y a plus de deux cas confirmés dans une classe avec transmission suspectée au sein de la classe."

Dans le détail, on constate que sur les 314 cas parmi les élèves, 10 concernent des enfants de maternelle, 104 des enfants du primaire et 200 inscrits en secondaire. On compte par ailleurs 102 membres du personnel contaminés au Covid-19.

Il s’agit d’une augmentation "prévisible", dit l’ONE, en lien avec les retours de vacances de Noël et la reprise de l’école. "Le nombre de cas signalés est plus élevé que la première semaine, tant chez les élèves de tous les niveaux que des enseignants." Une précision cependant, "les incidences calculées sur 14 jours restent inférieures à l’incidence en population générale belge de 249 sur 100.000 habitants."

La semaine du 11 au 17 janvier derniers, 442 cas de coronavirus à l’école ont été signalés. C’est ce que communique ce jeudi l’ONE, l’Office de la Naissance et de l’Enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles . Sur les 442 cas, 314 ont été détectés parmi des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire.

"Nous réitérons cette semaine encore la nécessité pour la population de poursuivre rigoureusement le suivi des mesures d’isolement, de quarantaine et de testing par les personnes infectées et leurs contacts, dont les enfants cohabitants d’un cas confirmé au sein du foyer", ajoute l’ONE. "Il est très important de faire un test en cas d’apparition de symptômes compatibles avec la Covid-19, même mineurs (pour les enfants de six ans ou plus et les adultes) et de rester chez soi jusqu’au moment où l’on reçoit le résultat du test."

Rappelons qu’à Ans, par exemple, deux écoles ont fermé leurs portes depuis mercredi en raison de l’apparition de clusters.

Rappelons enfin qu’il n’y aura pas de nouvelles mesures sanitaires pour les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles, et donc pas de fermeture avec enseignement à distance lors de la semaine précédant le congé de Carnaval.