Coronavirus: certains hôpitaux commencent à entrer en phase 2A

Face à l'augmentation constante des cas de contaminations au Covid, les hôpitaux bruxellois commencent à entrer en phase 2A a remarqué mardi l'administrateur délégué du réseau des hôpitaux publics bruxellois Iris, Etienne Wéry. Le passage à la phase 2A signifie que 60% des lits de soins intensifs sont désormais réservés pour les patients Covid contre 50% en phase 1B. Le 6 avril au plus tard, tous les hôpitaux du pays feront de même.

Etienne Wéry explique que l'ensemble des hôpitaux bruxellois approche en moyenne des 50% d'occupation des lits de soins intensifs. Les établissements qui dépasseraient la limite des 50% pendant plusieurs jours ont l'obligation d'activer la phase 2A avant la date butoir imposée par le SPF Santé publique.

Phase 2A dans la province de Luxembourg dès mercredi

Dans la province de Luxembourg, les différents hôpitaux généraux vont passer en phase 2A dès ce mercredi, annonce mardi l'intercommunale luxembourgeoise de soins de santé, Vivalia, gestionnaire de ces différents hôpitaux. La capacité d'occupation maximale est quasi atteinte dans la phase actuelle.

"La phase actuelle 1B ne permet plus d'affronter l'afflux des patients, malgré la répartition maximale de ceux-ci entre nos différents hôpitaux", précise Vivalia dans un communiqué. Ce mardi, Vivalia comptabilisait 87 patients Covid; 20 personnes en soins intensifs Covid et 67 patients Covid en hospitalisation classique.

Seules les interventions chirurgicales urgentes seront réalisées

Ce passage en phase 2A entraîne une réorganisation au niveau du personnel, notamment infirmier. Vivalia parle aussi de son côté également de 3e vague. Seules les interventions chirurgicales urgentes et nécessaires et celles pouvant être réalisées en hôpital de jour seront assurées en raison du passage à une nouvelle phase de gestion de crise. L'activité des hôpitaux de jour et les consultations sont modulées Les visites restent aussi toujours interdites dans nos hôpitaux, sauf pour quelques exceptions.

Le SPF Santé publique a demandé aux hôpitaux du pays de s'y préparer pour le 6 avril.

