Coronavirus ce 25 novembre : plus de 23.500 cas détectés lundi, un record absolu depuis le début de l’épidémie

Au moins 23.621 cas de Covid-19 détectés ce lundi 22 novembre en Belgique: alors que ces chiffres ne sont pas encore complets, c'est tout simplement le record absolu de contaminations au coronavirus enregistrées en une journée depuis le début de l'épidémie.

Il faut apporter un bémol à ce constat effrayant, c'est qu'on n’a jamais autant testé qu’en ce moment. On a en effet aussi battu vendredi dernier un record avec 131.840 tests effectués en 24 heures le 19 novembre. Mais ce n’est pas juste parce qu’on teste plus qu’on détecte plus de cas : le taux de positivité continue en effet de grimper, il est désormais de 15,7% (et même 23,7% chez les 0-9 ans), signe que le nombre réel de contaminations continue à être sous-estimé : le testing/tracing n’arrive plus à suivre.

Cela veut dire que la situation qui est déjà très tendue dans les hôpitaux ne va pas s'améliorer tout de suite, puisque les contaminations continuent à augmenter. Avec 16.100 cas détectés par jour entre le 14 et le 20 novembre, la mise à jour du tableau de Sciensano laisse apparaître une augmentation de 53% de cette moyenne par rapport à la semaine précédente, une accélération importante.

Le taux de cette hausse est un peu forcé, car on compare une semaine "normale" avec une semaine qui comprenait le jour férié du 11 novembre. La hausse "réelle" se situe sans doute plutôt aux alentours de 30%. Mais cela reste beaucoup et malgré la réduction du risque de cas grave apportée par le vaccin, cela se répercute sur les admissions, dont la moyenne continue de grimper de plus de 20% par semaine. Il y a encore eu 335 admissions de patients Covid ce mardi sur une seule journée (pour 306 le mardi précédent).

Cela finit fatalement par se répercuter sur le nombre de décès, en hausse constante lui aussi (+33% sur une semaine), avec désormais plus de 37 morts du Covid par jour.

Les chiffres consolidés du tableau de Sciensano

Note : ces chiffres sont tirés des données actualisées publiées par Sciensano en open data et mises sous forme de tableau ici.

Cas détectés¹ : entre le 15/11 et le 21/11, 16.100 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour. C’est une hausse de 53% par rapport à la semaine précédente.

Tests : entre le 15/11 et le 21/11, une moyenne de 108.160 tests ont été effectués quotidiennement, un total en hausse de 34% par rapport à la semaine précédente.

Admissions : elles s’élèvent en moyenne à 294,6 entre le 18/11 et le 24/11. C’est une augmentation de 22% par rapport à la semaine précédente.

Personnes hospitalisées² : 3397 patients sont actuellement hospitalisés en lien avec le Covid-19, dont 686 patients traités en soins intensifs.

Taux de positivité³ : sur la base des résultats des tests obtenus entre le 15/11 et le 21/11, il est de 15,7%, en hausse de 1,9% par rapport à la semaine dernière.

Taux de reproduction : calculé sur la base de l’évolution des admissions, le Rt du coronavirus s’établit aujourd’hui à 1,12. Lorsqu’il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s’accélère.

Décès : entre le 15/11 et le 21/11, 37,3 personnes sont décédées en moyenne des suites du virus. Depuis le début de l’épidémie, 26.743 personnes sont mortes du coronavirus.

¹ Les cas détectés sont le nombre de patients pour lesquels un test positif a confirmé la présence du virus. La date qui est considérée est celle du diagnostic, pas du résultat du test. Les données sont considérées comme consolidées après 4 jours. Le nombre de cas peut dépendre en partie de la stratégie de testing : si on teste plus systématiquement, on détecte aussi plus de cas.

² Dans les personnes hospitalisées sont comptabilisés des patients déjà hospitalisés pour une autre raison, et qui ont effectué un test positif.

³ Le taux de positivité est le nombre de tests positifs par rapport au nombre de tests effectués. Une même personne peut être testée plusieurs fois. Il dépend lui aussi de la stratégie de testing : si on ne teste pas assez, le taux de positivité va être plus élevé.