Coronavirus ce 2 janvier 2022 : le nombre de nouveaux cas a doublé en une semaine, les hospitalisations remontent

La hausse des cas de contamination au coronavirus entamée la semaine dernière continue et s’emballe. Alors que nous comptions 7490 cas le 23 décembre, le chiffre a doublé une semaine plus tard avec 14.992 ce 29 décembre.

Entre le 23 et le 29 décembre, 64.368 personnes ont été positives au coronavirus alors que 450.198 tests ont été effectués sur la même période. Le taux de positivité atteint donc les 14,3%.

La semaine précédente, soit entre le 16 et le 22 décembre, 487.325 tests avaient été effectués et 47.212 s’étaient révélés positifs. Le taux de positivité atteignait alors 9,69%. On le constate donc, la part de tests positifs a augmenté en une semaine.

Les hospitalisations repartent à la hausse

Alors que la moyenne de nouvelles hospitalisations de patients covid est à la baisse par rapport à la semaine précédente (1152 hospitalisations entre le 16 et le 22 décembre, contre 924 entre le 23 et le 29 décembre – soit une baisse de 19,8%), la tendance pourrait rapidement repartir à la hausse.

Entre le 23 et le 29 décembre, le nombre de nouvelles hospitalisations en moyenne par jour était de 132. Un chiffre moyen qui a été dépassé ces quatre derniers jours. On compte 169 hospitalisations pour la journée du 28 décembre, 146 pour le 29 décembre, 164 pour le 30 décembre ainsi que 159 pour le 31 décembre.

La moyenne des nouvelles entrées devrait donc augmenter dans les prochains jours et transformer cette tendance à la baisse en tendance à la hausse.