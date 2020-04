Coronavirus : calendrier académique prolongé, modalités d'examens et validation de stage… l'Enseignement supérieur s'adapte

Ce vendredi, la ministre de l’Enseignement supérieur de la FWB, Valéry Glatigny a dévoilé son plan d’action pour l’Enseignement supérieur, tourmenté par la crise du coronavirus.

En effet, nombre d’étudiants s’interrogeaient sur la suite de leurs études, la tenue des examens. Et il semblait y avoir autant de situations variées que d’individus. De plus, face à l’incertitude, les universités avaient pris la décision de fermer leurs portes jusqu’à la fin de l’année académique.

Calendrier étendu

Si l’objectif est "de conserver autant que possible le calendrier académique", celui-ci risque toutefois d’être chamboulé.

En effet : le deuxième quadrimestre pourra être étendu jusqu’au 10 juillet 2020. Quant au troisième quadrimestre, il pourra être étendu jusqu’au 30 septembre, "voire jusqu’au 30 janvier 2021 en cas de force majeure, pour l’année diplômante des études menant aux grades académiques de bachelier de type court, de master, de bachelier de spécialisation et de master de spécialisation. Cette possibilité d’allonger le 3e quadrimestre jusqu’au 30 janvier 2021 est réservée aux stages et aux évaluations", indique le communiqué.

Modalités d’examen

C’est aux établissements de déterminer les modalités d’examens qu’ils souhaitent mettre en place. Toutefois, ils ont jusqu’au 27 avril pour les communiquer aux étudiants.

Par ailleurs, les étudiants devront pouvoir bénéficier d’une semaine blanche pour pouvoir se préparer aux examens.

Le communiqué précise également, qu’en cas, par exemple, d’examen à distance, tous les étudiants doivent pouvoir bénéficier des mêmes chances. En effet, si un étudiant n’a pas les " conditions matérielles adéquates lui permettant de la (l’épreuve, ndlr) présenter", alors l’établissement doit être tenu informé au moins trois jours ouvrables avant et être en mesure de proposer une solution à l’étudiant.

►►► Retrouvez tout notre dossier sur le coronavirus

Pour cela, le ministère demande de la "souplesse aux établissements d’enseignement supérieur", et parallèlement, de se doter de "garde-fous afin de garantir l’information aux étudiants et l’égalité entre tous ceux qui relèvent du même jury".

Validation des stages adaptée

Pour certains étudiants, notamment en année diplômante, il est nécessaire de valider un stage pendant un certain temps. Là encore le calendrier académique va être adapté. "Le jury peut, pour raisons de force majeure, estimer que le stage est accompli lorsque les étudiants ont déjà présenté au moins 75% du volume du stage prévu dans leur programme annuel. Cette mesure est justifiée par l’impossibilité d’organiser les stages lors des vacances d’été, la difficulté de les organiser de manière optimale en septembre (période administrative chargée en raison de la rentrée scolaire et de la gestion des conséquences de la crise sanitaire), et la difficulté d’organiser des stages pour deux cohortes d’étudiants (celle de 2019-2020, et celle de 2020-2021) au même moment", justifie ainsi le cabinet de Valéry Glatigny.