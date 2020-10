Coronavirus : Bruxelles planche sur une aide pour les bars et cafés obligés de fermer

La Région bruxelloise planche sur de nouvelles mesures de soutien en faveur des cafés, bars et apparentés, contraints de fermer leurs portes pour un mois.

Point presse covid à Bruxelles 07/10 : fermeture des bars et cafés à partir du jeudi 8 octobre... La cellule de crise provinciale à Bruxelles va communiquer les nouvelles mesures qui vont entrer en vigueur à Bruxelles.

La secrétaire d'Etat Barbara Trachte a chargé sans attendre l'administration d'élaborer une nouvelle salve de mesures d'aides économiques ciblées de manière à pouvoir les prendre et à les mettre en oeuvre très rapidement", a indiqué le porte-parole de Barbara Trachte.

Il se pourrait que l'aide prenne à nouveau la forme d'une prime comme en début de confinement. On n'en connaît pas encore le montant ni le dispositif choisi. L'objectif est de réagir au plus vite et d'indemniser rapidement ceux qui sont touchés par les nouvelles mesures.