Coronavirus : bientôt les indemnités wallonnes pour les indépendants et les entreprises

Le Gouvernement de Wallonie a annoncé il y a quelques jours la constitution d’un fonds exceptionnel d’aide de 233 millions d’euros. Il est destiné aux indépendants et aux petites et moyennes entreprises de moins de 50 travailleurs qui ont été contraints de stopper leur activité en raison des règles de confinement en vigueur. Ils seraient environ 55000 en Wallonie, acteurs de l’Horeca, du commerce de détail et du tourisme, les coiffeurs, les forains, les auto-écoles, les autocaristes et les car wash pour citer les principaux domaines d’activités.

L’exécutif régional a maintenant détaillé les modalités pratiques qui leur permettront de percevoir une indemnité forfaitaire défiscalisée de 5000 euros. Il s’agit d’une procédure simple, en ligne, via une nouvelle plateforme de l’administration d'aide Covid-19 aux entreprises.

Après les vérifications d’usage, les 1er paiements seront rapidement effectués, dès le mois d’avril, promet le gouvernement wallon. Les détails peuvent aussi être obtenus sur le site 1890.be ou en formant le 1890, le numéro d’information pour les entreprises.

