Coronavirus : accord sur le stockage des données issues du contact tracing

Le conseil des ministres restreint (kern) a trouvé samedi un accord sur le stockage des données collectées dans le cadre du contact tracing. Un arrêté royal stipule que ces données seront stockées dans une base de données sécurisée de l'institut de santé Sciensano.

Dans le même temps, un projet de loi est en cours d'élaboration pour que le Parlement puisse donner son avis, selon le cabinet du ministre en charge de la Protection de la vie privée, Philippe De Backer (Open Vld). Le suivi des contacts pourra donc commencer dès lundi.

Les données relatives aux personnes testées positives au Covid-19, ainsi que les personnes avec lesquelles elles sont entrées en contact, seront conservées.

Les données seront stockées dans une base de données Sciensano sécurisée et non dans un cloud. L'autorité de protection des données a annoncé, plus tôt cette semaine, que des garanties supplémentaires devaient être fournies.

Le ministre De Backer a déclaré que l'arrêté royal serait transformé en projet de loi, qui pourrait être débattu à la Chambre des représentants.