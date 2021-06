Coronavirus : à ce rythme, la Belgique passera en vert sur la carte européenne à la fin juin

"Les indicateurs sont en mode vacances", c'est l'accroche de la conférence de presse du centre de crise ce vendredi. "Ils poursuivent leur évolution favorable. On observe une forte diminution dans les écoles chez les enfants et le personnel, détaille Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral, on le doit à la vaccination, au beau temps et au fait qu’une partie significative de personnes font encore attention et interprètent les mesures de manière intelligente et avec précaution".

Prudence, encore

Yves Van Laethem rappelle encore que la campagne de vaccination avance bien, la Belgique se place dans les pays qui vaccinent le plus rapidement le plus de personnes depuis plusieurs semaines. Cette campagne est pourtant loin d'être terminée. Aujourd’hui, 50,2 % de la totalité de la population belge (y compris les enfants) a reçu une première dose vaccin et 29 % est entièrement vaccinée.