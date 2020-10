Coronavirus à Bruxelles : Rudi Vervoort réunit les bourgmestres ce samedi pour envisager de nouvelles mesures

"À la suite de l'augmentation constante de cas de personnes positives au Covid-19 en Région bruxelloise, la cellule de crise provinciale bruxelloise se réunira demain à 12h30 pour analyser la situation et prendre d'éventuelles nouvelles mesures", a confirmé Rudi Vervoort sur Twitter.

Les gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont annoncé vendredi soir une série de nouvelles mesures, telles qu'un élargissement du couvre-feu, le passage à distance de l'ensemble des cours de l'enseignement supérieur ou encore la limitation des compétitions et entraînements sportifs aux moins de 12 ans.

"Ces mesures sont indispensables car le taux de propagation est plus important" en Wallonie, a expliqué Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé, à la RTBF. "Ce reconfinement partiel avec des mesures plus fortes" qu'au niveau national était nécessaire et "je pense que Bruxelles va suivre", a-t-elle avancé.