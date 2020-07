Coronavirus à Anvers : "La situation épidémiologique est due à des comportements festifs et des non-respects de quarantaine"

Un nouveau CNS a été organisé ce 27 juillet en réponse à l’augmentation significative de cas de coronavirus en Belgique depuis la mi-juillet.

La situation est inquiétante en Flandre, plus spécifiquement dans la province et la Ville d’Anvers. C’est en effet sur ces territoires que la résurgence de l’épidémie est la plus forte : presque la moitié des cas nationaux sont diagnostiqués en province d’Anvers, et entre 20 et 30% en Ville d’Anvers. Cathy Berx, gouverneure de la province d’Anvers, a d’ailleurs été conviée à la réunion du CNS, qu’elle a quitté vers 15 heures pour aller vers une autre réunion, pour la Ville d’Anvers cette fois.

La Première Sophie Wilmès a précisé lors de la conférence de presse que la résurgence importante des cas de coronavirus à Anvers était surtout due "à des comportements de nature plus festive ou des non-respects de quarantaine, on s’en rend compte grâce au contact tracing."