Coronavirus : 70% des plus de 65 ans devraient être vaccinés la semaine prochaine en Flandre

La Flandre devrait franchir la semaine prochaine la barre des 70% des personnes âgées de 65 et plus ayant reçu une première dose de vaccin contre le coronavirus, a affirmé jeudi le ministre flamand du Bien-être, Wouter Beke.

Ce taux est celui fixé par le comité de concertation pour envisager de premiers assouplissements des mesures sanitaires pour les activités en extérieur.

Le comité de concertation, qui réunit le fédéral et les entités fédérées, a décidé mercredi d’autoriser l’entrée en vigueur le 8 mai prochain du plan "plein air", avec notamment la réouverture des terrasses des établissements du secteur Horeca.

Cette date a été retenue car c’est aussi celle à laquelle sept personnes âgées de 65 ans et plus sur dix auront reçu une première dose de vaccin. Elle est conditionnée à une amélioration "durable" de la situation dans les unités de soins intensifs qui accueillent des patients Covid et qui frisent actuellement la saturation.

M. Beke (CDV), qui était jeudi matin l’invité de l’émission De Ochtend de la VRT-radio, a indiqué que la Flandre devrait atteindre le pourcentage de 70% dès la semaine prochaine.

Il s’est toutefois refusé à quantifier le degré d’occupation des lits en soins intensifs à atteindre pour permettre un assouplissement des mesures le 8 mai. Il est nécessaire de suivre en permanence ces chiffres, a-t-il souligné.