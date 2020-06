Coronavirus : 65 millions d'aides supplémentaires pour la culture en Flandre

Le gouvernement flamand augmentera le montant du fonds d’urgence corona de 200 à 265 millions d’euros, a annoncé mardi le ministre-président flamand Jan Jambon (NV-A). Ce montant sera destiné au secteur culturel.

La distribution du fonds d’urgence est attendue avec impatience depuis plusieurs semaines. Les montants doivent être répartis entre plusieurs secteurs très divers comme la culture, le tourisme, l’agriculture… Le montant de 200 millions d’euros, longtemps annoncé, a été maintenu mais augmenté finalement à 265 millions, complété par 31 millions de garanties et prêts.

67 millions pour les villes et communes

En outre, les villes et les communes recevront 67 millions d’euros qu’elles pourront utiliser librement répartis auprès les associations locales de sport, de culture et de jeunesse. "Je m’attends à ce que 20 millions de plus iront à la culture locale", a déclaré Jan Jambon. Le gouvernement flamand choisira parmi les organisations culturelles subventionnées celles qu’il soutiendra directement. Les associations non-subventionnées devraient pour leur part compter sur le fonds communal et sur les aides indirectes.

Les fédérations sportives recevront 10 millions d’euros du fonds d’urgence, tout comme les médias.