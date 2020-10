Coronavirus : 65% d’embouteillages en moins sur les routes flamandes en octobre

Octobre est d’ordinaire le mois où les embouteillages sont les plus longs sur les routes et autoroutes flamandes. Cette année, ce n’est pas le cas. La congestion est en effet aujourd’hui de 65% inférieure à ce qu’elle était à la même période il y a un an, ressort-il d’une étude sur l’impact des mesures liées au coronavirus sur le trafic autoroutier du Centre flamand pour le trafic (Vlaams Verkeerscentrum).

Entre les jours ouvrables du 12 au 16 octobre, le trafic automobile a diminué de 17,2% comparativement à la même semaine en 2019. Le trafic de marchandises a, lui, par contre augmenté de 1,3%.

Alors que le mois d’octobre s’avère d’ordinaire être un "mois d’embouteillages" intense chaque année, la congestion sur les autoroutes du nord du pays a cette fois été inférieure de 65%. Dans les régions d’Anvers et de Bruxelles, la baisse est même de 70%. Il n’y a que dans la région de Gand qu’il y a davantage d’embouteillages (+ 58%) en raison de travaux routiers et d’incidents à fort impact.

A noter que ces chiffres datent d’avant la fermeture forcée du secteur horeca et de l’obligation générale de télétravail, annoncées vendredi et entrées en vigueur ce lundi matin. Il y a donc de fortes chances pour que ces statistiques diminuent encore durant la deuxième moitié du mois d’octobre.