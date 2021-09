Coronavirus : 50% de la population bruxelloise vaccinée, hausse des cas en Wallonie... que va décider le comité de concertation ?

A quelques heures de ce nouveau rendez-vous politique, où en est la campagne de vaccination ? En date du 16 septembre, 73% de la population totale de la Belgique est complètement vaccinée. Mais ce chiffre global cache des disparités entre Régions. La Flandre est en tête avec près de 80% de totalement vaccinés. Suivent la Wallonie (presque 67%) et la Communauté germanophone (62%).

Le comité de concertation se réunira ce vendredi à 14h. Les représentants des différents gouvernements du pays se retrouveront au Palais d’Egmont à Bruxelles pour faire le point sur l’évolution de la situation épidémiologique et se prononcer sur les mesures toujours en vigueur, en particulier le port du masque.

Et à Bruxelles ? A l'heure actuelle, 50,2% de toute la population bruxelloise est totalement vaccinée. Selon les derniers chiffres par commune publiés par Sciensano, qui s’arrêtent au dimanche 12 septembre, environ la moitié des communes de la Région sont en dessous des 50% de couverture vaccinale.

Un compromis ?

Dans ce contexte, le Premier ministre, Alexander De Croo, mais également le ministre-président flamand, Jan Jambon, se sont prononcés en faveur d’un assouplissement conséquent de l’une des dernières mesures sanitaires qui touchent toute la population, estimant qu’elle ne s’indiquait plus que dans des lieux pas assez ventilés où la proximité entre les gens est trop grande comme les transports publics. L’idée serait d’inverser la logique actuelle et de ne plus délimiter que quelques exceptions.

Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, s’est montré beaucoup plus réservé. La solution sera donc un compromis entre ces tendances, commentait-on jeudi à bonne source.