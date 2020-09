Coronalert: vous pouvez encore donner votre avis sur l'application de tracing

Elle sera disponible d'ici une dizaine de jours... L'application numérique de traçage des personnes contaminées par le coronavirus, "coronalert", permettra de lister tous ceux qui nous ont approchés pendant plus de 15 minutes lors de nos déplacements. Entre écueils techniques et législatifs, encore beaucoup de questions se posent. Le point avec Elise Degrave, professeure à l’UNamur et spécialiste du droit des nouvelles technologies et Axel Legay, professeur en cybersécurité à l’UCLouvain et concepteur de l'application de traçage.

Une base de données "unidirectionnelle"

Après une phase de développement et une phase de test auprès de volontaires, l'application numérique de traçage belge devrait être disponible au téléchargement d'ici le 23 septembre. Chacun sera alors libre de télécharger cette application fonctionnant par Bluetooth. Concrètement, dès qu'ils sont à moins d'1 mètre 50 l'un de l'autre, pendant plus de 15 minutes, les smartophones échangeront leurs identifiants, sous forme de codes chiffrés qui ne seront jamais stockés plus de deux semaines. Et si un utilisateur est contaminé, les identifiants de son téléphone serviront à prévenir anonymement, via une base de données, toutes les personnes entrées en contact avec lui.

"Le lien avec la base de données de Sciensano est unidirectionnel", précise Axel Legay, "ça veut dire que l'application ne l'interroge que via une sous-base de données, où il n'y a que le résultat du test et l'identifiant d'anonymisation, donc pas les données personnelles".

Des garanties insuffisantes

Elise Degrave estime que les garanties apportées sont insuffisantes: "Pour trois raisons: le manque de transparence, un système de traitement de données malade, et des textes juridiques illisibles, incomplets et inacessibles":