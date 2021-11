COP26 : "Se rencontrer crée des liens, nous renforce. Nous ne sommes pas seuls", témoigne Adelaïde Charlier

C’est sa première COP, ici à Glasgow, après le rendez-vous manqué de Madrid. Adelaïde Charlier, l’une des figures de proue du mouvement Youth for climate, avait entrepris, fin 2019, un périple en voilier, vers le Chili, où devait se tenir la COP25. Mais en raison de troubles sociaux dans le pays andin, la conférence climat s’était finalement tenue à Madrid. La COP26, elle ne pouvait donc pas la rater.

Faire passer un message

"Je me suis dit qu’il fallait que je vienne parce que j’en parle tellement de la COP, que je dois comprendre de quoi je parle", sourit-elle. Si elle peut sembler quelque peu perdue dans les allées bondées du centre d’exposition de Glasgow, la jeune femme sait où elle va et pourquoi elle rate deux semaines de cours pour être présente en Écosse. Pour faire passer un message aux responsables politiques, tout d’abord. Celui d’un nécessaire relèvement des ambitions, alors que le monde se dirige dangereusement vers un réchauffement de +2,7 °C.

"Nous avons rencontré le Premier ministre et les trois ministres du Climat (la ministre flamande, Zuhal Demir, n’est pas présente à Glasgow, NDLR). Pour certains, il y a cette envie de comprendre notre message, en tout cas essayer de l’écouter, mais je ne pense pas que l’on soit vraiment compris. Nous, on vient ici à la COP avec le message de la science", explique la Namuroise, citant le dernier rapport alarmant du Giec et déplorant un manque de sens de l’urgence des politiques.

Adélaïde Charlier, déçue du discours d’Alexander De Croo

L’activiste pour le climat se dit très déçue par le discours d’Alexander De Croo en ouverture de la COP26. "Comment peut-on oser dire que la Belgique est un leader alors que l’on arrive ici sans plan national, que l’on arrive pas à se coordonner dans notre propre pays ? C’est inacceptable. Ce burden sharing c’est un réel problème. Le fait qu’on n’ait pas de plan national, c’est un réel problème".

Mais si les jeunes Belges ont fait le voyage en train jusqu’à Glasgow (ils sont 10 de Youth for Climate) c’est aussi pour défendre la cause de leurs camarades, aux quatre coins du monde, qui aux Philippines, qui en Equateur, qui dans différentes îles de par le monde, sont déjà confrontés aux conséquences terribles du dérèglement climatique.

"Ici, on parle d’ambitions pour 2030 ou 2050 mais pour eux, c’est dans les cinq prochaines années que cela se joue. On pense qu’on a le privilège d’avoir le temps mais ce n’est pas vrai".

Des souvenirs forts pour l’activiste

C’est d’ailleurs l’une des images fortes qu’Adelaïde Charlier retiendra de sa première COP : ces deux manifestations de dizaines de milliers de personnes, dont de nombreux jeunes, dans les rues de Glasgow.

"C’est très important de mettre en avant les personnes déjà touchées par le dérèglement climatique, de faire passer le message de tous nos amis. C’est pour eux aussi que l’on marche dans les rues. C’était un moment très fort de pouvoir se réunir tous ensemble, de faire ce qu’on fait le mieux, c’est-à-dire marcher dans les rues. On le fait d’habitude chacun dans notre pays et là on l’a fait ensemble et je pense que c’était très fort pour nous parce que cela voulait dire qu’on était uni et que l’on va continuer à se battre".