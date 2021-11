COP26 : "Les ministres ont refusé le chantage d’une Région", déclare la ministre Céline Tellier

"Deux Régions sur trois, ainsi que le fédéral, ont pris des engagements ambitieux", a indiqué Mme Tellier, interrogée par Hélène Ryckmans (Ecolo) et François Desquesnes (cdH). "A Glasgow, ils (les ministres fédéral, wallon et bruxellois, ndlr) négocient âprement face aux lobbys et pays réfractaires. Et ces ministres ont refusé un chantage, celui d’une Région (flamande, ndlr) qui ne respecte pas les objectifs européens", a-t-elle ajouté, saluant le "courage de refuser un accord au rabais, un accord qui n’en serait pas un."

"Les ambitions flamandes sont à la baisse avec un refus d’aller au-delà d’une diminution des émissions de 40% d’ici 2030. Cette faible ambition est inacceptable", a appuyé Hélène Ryckmans, rappelant que les autres Régions et le fédéral ont affiché un objectif de diminution de 55% et que l’objectif européen a été fixé à 47% pour la Belgique.