COP26 : le train pour le climat bien arrivé à Glasgow

Environ 500 personnes, une trentaine de nationalités, le train pour le climat est bien arrivé en gare de Glasgow Central (Ecosse) ce samedi 30 octobre à 18 heures, heure locale, soit 19 heures, heure belge. Parti d’Amsterdam, il est passé par Bruxelles, où 220 voyageurs ont embarqué direction la COP26. Parmi eux, des militants pour le climat, comme les désormais célèbres Adélaïde Charlier et Anuna de Wever du mouvement Youth For Climate, mais aussi une partie de la délégation belge : la ministre pour le climat Zakia Khattabi (Ecolo) ou le ministre bruxellois de la mobilité Georges Gilkinet (Ecolo).

Tradition (écossaise) oblige, c’est au son de la cornemuse que tout ce petit monde a été accueilli, avec dans la foulée, quelques slogans pour s’échauffer : "What do We want ? Climate Justice Now". Des avancées pour sauver la planète, c’est bien ce qu’attendent ces voyageurs du train de la COP26.