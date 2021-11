COP26 : le gouvernement flamand s'accorde in extremis sur son plan Climat

Le gouvernement flamand a fini par trouver jeudi soir un accord sur de nouvelles mesures visant à renforcer sa politique climatique, a annoncé son ministre-président, Jan Jambon, à une semaine de la fin de la COP26, la conférence sur le climat qui se tient à Glasgow.

Les mesures approuvées par le gouvernement flamand prévoient une réduction des émissions de CO2 de 40% d'ici 2030, une ambition plus élevée que celle affichée jusqu'ici, a-t-on indiqué de source informée.

Le gouvernement flamand s'était jusqu'à présent fixé un objectif de réduction des émissions de CO2 de 35%.

Le paquet approuvé jeudi porte cet effort à 40%, selon des sources gouvernementales.

Il prévoit l'interdiction de vente de véhicules personnels à moteur à combustion ou de livraison à partir de 2029, a indiqué le cabinet du ministre-président, Jan Jambon (N-VA).

Cet aspect nécessite toutefois une forme de coopération avec le niveau fédéral, compétent pour certains aspects, a-t-on souligné de même source.

La Flandre espère ainsi se doter d'ici 2030 de l'équivalent de 100.000 points de recharge électrique pour des véhicules électriques. Elle compte aussi mettre en service davantage de "bus verts" au sein de la société publique de transport en commun De Lijn et de ses entreprises associées.

Selon l'accord trouvé jeudi, le gouvernement flamand imposera, à partir de 2023, une obligation de rénovation pour tout qui achète une maison énergivore. Tout personne qui devient propriétaire d'une maison de label PEB E ou inférieur devra faire les efforts nécessaires dans les cinq ans pour amener le bâtiment au niveau D. Des prêts sans intérêt sont mis à disposition à cette fin, a-t-on ajouté de même source.

A partir de 2023, les logements neufs en Flandre seront obligatoirement chauffés avec des pompes à chaleur hybrides. Ces systèmes fonctionnent en partie au gaz naturel et en partie à l'électricité. A partir de 2026, aucun raccordement au gaz naturel ne sera plus possible pour les bâtiments neufs. Il y aura également un incitatif pour les pompes à chaleur dans les maisons existantes.

Pour l'agriculture et l'industrie, la barre d'émissions de CO2 a été est fixée à 10% plus haut que prévu initialement.