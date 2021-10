COP26 : le cdH appelle De Croo à reprendre le dossier de la répartition des efforts

La COP26 – conférence internationale sur les changements climatiques, sous l’égide de l’ONU – commence dimanche à Glasgow. Plusieurs ministres belges feront le déplacement, mais il est vraisemblable que le royaume ne pourra présenter un accord entre le fédéral, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles sur le "burden sharing", soit le partage de l’effort national à fournir en matière climatique. Le précédent accord, conclu en 2015, portait sur la période 2013-2020.

Le cdH a appelé vendredi le Premier ministre, Alexander De Croo, à prendre la main dans les discussions entre le fédéral et les Régions sur la répartition des efforts climatiques.

"Aujourd’hui, trois ministres du climat sur quatre sont Ecolo et il n’y a toujours pas d’accord à deux jours de la COP26. Aller à la COP26 sans accord, politiquement c’est indécent, et dans la pratique cela fragilise la concrétisation de nos projets pour atteindre les objectifs de Paris et toute notre coopération avec les pays du Sud. Le Premier ministre doit reprendre la main", a demandé la cheffe de groupe à la Chambre, Catherine Fonck.

Interrogé jeudi à la Chambre, M. De Croo a rappelé que des gouvernements devaient encore se réunir d’ici dimanche, en particulier le gouvernement flamand qui tient sa réunion hebdomadaire vendredi, avec un ordre du jour consacré à la politique climatique. Il a appelé chacun à tendre la main vers l’autre.

"Cet objectif européen de -55% (d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, NDLR) est fondé sur la coopération. […] Ça a marché au niveau européen. Ce serait étrange que cette méthode de coopération dans notre pays, le berceau de l’Europe, ne marche pas. Si nous tendons la main l’un vers l’autre, je suis convaincu que notre pays peut remplir cet objectif d’une manière particulièrement réaliste", a-t-il déclaré.