Cop24: la Wallonie partenaire de la fondation "Solar Impulse" de Bertrand Piccard

La Wallonie va devenir partenaire de la "Solar Impulse Foundation", une fondation créée par le Suisse Bertrand Piccard et dont l'objectif est de sélectionner et labelliser 1000 idées profitables pour le climat, a-t-on appris ce mercredi à Katowice, où se tient la Conférence des Nations unies pour le climat (COP24).

"L'idée que l'on vient de développer est que la Wallonie rentre dans la fondation en tant que donateur mais également facilite le travail d'expertise", a expliqué le ministre wallon en charge de l'Energie et du Climat, Jean-Luc Crucke, à l'issue d'une entrevue qualifiée de "très riche et positive" avec Bertrand Piccard à Katowice.

Faire en sorte que des projets wallons soient analysés et validés plus rapidement

Jusqu'à présent, les experts indépendants et bénévoles chargés d'analyser pour la Fondation les idées proposées n'ont pu labelliser "que" 58 "solutions" pour le climat, sur les 1000 souhaitées. Jean-Luc Crucke a dès lors suggéré que les experts de la Plateforme wallonne pour le Giec, mise en place autour du climatologue Jean-Pascal van Ypersele, puissent prêter main forte à la Fondation. "Et faire en sorte que des projets wallons soient analysés et validés plus rapidement", explique le ministre wallon à l'agence Belga. Le label accordé par la Fondation Solar Impulse devant représenter un gage de crédibilité pour les solutions imaginées.

Jean-Luc Crucke et Bertrand Piccard ont convenu de la signature d'un engagement – sous la forme d'un "MoU" ou lettre d'intention – entre la Wallonie et la Fondation "dans les deux mois à venir".