Contrôles de vitesse: moins de 3% des automobilistes roulaient trop vite

Moins de 3% des conducteurs contrôlés mercredi et jeudi à l'occasion du 10e marathon de contrôles de vitesse roulaient trop vite, ont indiqué vendredi matin l'institut Vias et la police. Entre mercredi 6 heures et jeudi même heure, la police fédérale de la route et 130 zones de police ont mené des contrôles de vitesse sur l'ensemble du territoire. Au total, 27.877 conducteurs contrôlés étaient en excès de vitesse, contre 33.500 lors du précédent marathon organisé en avril.