Contrôles de police renforcés au retour de vacances dans les aéroports et dans les gares, c’est moins vrai sur les routes

La police est actuellement bien présente dans les aéroports et les gares et certains contrôles routiers sont, de fait, effectués. Mais ils sont loin d’être suffisants, selon Pedro Facon, le commissaire Corona en Belgique. Une bonne raison pour que la ministre en fasse un point à l’ordre du jour du Kern ministériel d’aujourd’hui. Elle argumente : "C’est important que les gens respectent les règles sanitaires pour empêcher que le virus ne se propage, en Belgique, après un retour de vacances."

Le chef de zone nous le rappelle, les polices locales ne sont pas uniquement dédicacées aux contrôles des postes frontières. Elles doivent remplir toute une série de services à la population, comme aider les victimes, faire face aux situations urgentes, recueillir les plaintes des citoyens, continuer à remplir l’ensemble de leurs missions judiciaires. Par ailleurs, pas de miracle, en période de vacances, leurs effectifs sont forcément allégés.

Choisir c’est renoncer

Pragmatique, Patrice Degobert conclut : "Nous devons faire avec les moyens qui sont à notre disposition. Installer un contrôle systématique aux frontières 24h/24H c’est très compliqué et peu réaliste à l’échelle des polices locales. Choisir c’est renoncer. Notre priorité, reste le service aux citoyens. Nous ne pouvons pas fermer les commissariats pour contrôler à la frontière si tout le monde a bien rempli son formulaire PLF. Nous avons 60km de frontière et des dizaines de sentiers de douaniers. Les autorités en sont conscientes. Quand on a de la réserve ça va mais ici, nous sommes au feu depuis un an et demi. "

Entre vœux pieux de la ministre de l’intérieur et réalité de terrain, il y a donc un sérieux gap. Pas sûr que les Belges ne s’en servent pour rentrer au pays sans remplir leur formulaire PLF pourtant obligatoire.