Contrôle du respect de la quarantaine : le gouvernement wallon va élaborer une stratégie

Le Comité de concertation a décidé ce vendredi de renforcer le contrôle du respect des règles sanitaires actuelles, qui ont été définies par un arrêté ministériel publié à la fin du mois de novembre et qui sont toujours d’application jusqu’au 15 janvier 2021. Si vous rentrez d’un séjour à l’étranger de plus de 48 heures, vous devez remplir le Formulaire de Localisation du Passager (PLF). En fonction de la zone du monde où vous avez séjourné, où du comportement que vous avez adopté pendant votre séjour, vous recevrez un SMS vous demandant de vous mettre en quarantaine, et/ou de vous faire tester.

Si vous êtes considéré comme un "contact à hauts risques", la période de quarantaine obligatoire commence le jour du départ de la zone rouge tel que vous l’avez renseigné sur le PLF. Cette quarantaine dure 7 jours minimum, cette durée a été confirmée par le Comité de concertation de ce vendredi. Après 7 jours il faudra se faire tester et ce n’est qu’en cas de test négatif qu’on pourra quitter la quarantaine.

Le Premier ministre Alexander De Croo a solennellement mais fermement demandé aux Belges : "Je vous demande de ne pas voyager". Il a aussi annoncé que le respect de la quarantaine sera davantage contrôlé.

Le ministre-président de la Région wallonne Elio Di Rupo a abordé la façon de contrôler le respect de cette quarantaine : "L’idée qui se développe, et le parlement flamand a déjà pris attitude à cet égard, c’est de permettre à tous les bourgmestres, éventuellement via les gouverneurs, de faire appel aux CPAS, aux services de prévention, aux polices locales, à la fois pour aider les personnes qui sont en quarantaine (aider ceux qui sont seuls en faisant leurs courses ou en allant chercher des médicaments), mais aussi pour s’assurer et rappeler qu’être en quarantaine c’est rester quelque part et ne pas contaminer les autres. Ce sont donc ces mesures-là que nous allons travailler avec le gouvernement de Wallonie", a-t-il dit.