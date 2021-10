Contrôle du Covid Safe Ticket : est-ce que ça marche ? L’exemple de l’Horeca à Bruxelles…

Nous avons aussi interrogé plusieurs clients sur leur expérience dans les bars et les restaurants de Bruxelles depuis que le Covid Safe Ticket est en vigueur. Leur demande-t-on de présenter un CST en bonne et due forme ? "Cela m’est déjà arrivé plusieurs fois qu’on me le demande, mais il y a plein de bars où on rentre et où il n’y a vraiment aucun contrôle. C’est, du 50-50", répond une cliente. "J’ai eu plus d’expériences où on ne me le demandait pas que d’expériences où on me le demandait", affirme une autre. "On n’a déjà oublié de le demander une fois. Sinon, généralement, c’est normal, on le demande partout", explique un autre client. Tout semble donc varier d’un établissement à l’autre.

Quant à la vérification de l’identité du détenteur du Covid Safe Ticket, là aussi, c’est variable. Si certains clients ont eu des expériences où CST et preuve d’identité étaient exigés, pour d’autres, ce n’est pas le cas. "Seulement le Covid Safe Ticket, pas de carte d’identité", répond une cliente. "Cela dépend vraiment des bars", explique une autre. "On ne m’a pas demandé de carte d’identité pour l’instant", affirme un autre client.