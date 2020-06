Conseil national de sécurité s'est terminé et voici les principales mesures décidées:

Sophie Wilmès, la première ministre a démarré cette conférence de presse par des remerciements. "Aujourd'hui, la situation est meilleure que nous ne l'espérions et c'est le fruit des efforts des uns et des autres. Grâce aux personnes en première ligne, tous les hommes et les femmes qui ont fait tourner le pays pendant cette crise, ainsi que tous ceux qui ont respecté les règles jusqu'ici."

Dès le lundi 8 juin, tout sera autorisé, sauf...

C'est une nouvelle stratégie, une nouvelle approche lors de cette nouvelle phase de déconfinement.

6 règles d'or à respecter

- Mesures d'hygiènes comme se laver les mains ou ne pas faire la bise

- Privilégier les activités extérieures

- Prendre des précautions supplémentaires quand on est en présence de personnes à risques

- distance de sécurité d'application sauf membres d'une même famille, les enfants de moins de 12 ou avec les membres

- Contacts sociaux rapprochés élargis avec 10 personnes

- Activités de groupe avec 10 personnes maximum, enfants compris (dans un parc ou au restaurant)

La bulle de contacts élargie à 10 personnes

Le conseil national de sécurité a décidé d’élargir la bulle de contacts à 10 personnes. Les autorités conseillent à chacun de n'avoir des contacts rapprochés qu'avec maximum 10 autres personnes chaque semaine et toujours les mêmes. La bulle de contacts est donc élargie, mais il faudra maintenir les distances physiques d’1m50. Si ce n’est possible, il est fortement conseillé de porter un masque.

Il s’agit d’un conseil, d’une recommandation. Les autorités publiques comptent sur le bon sens et la solidarité des Belges pour continuer à se protéger les uns, les autres. Elles misent sur le contrôle social naturel. Si par exemple, vous êtes invité à une fête où il y aura plus de 10 personnes, il est fortement recommandé de ne pas y aller pour respecter la règle de " la bulle des 10 ".

HORECA, c’est reparti dès le 8 juin, mais partiellement

Le secteur HORECA aura suivi cette conférence de presse de près. Des semaines que les restaurateurs et les cafetiers attendent des nouvelles pour une réouverture. Le secteur et les syndicats se sont accordés la semaine dernière pour définir des règles sanitaires à respecter, comme : pas de service au comptoir, distance entre les tables, pas de menus individuels ou la réservation obligatoire dans les restaurants. Il ne restait plus qu’à patienter le feu vert du conseil national de sécurité pour rouvrir. Le conseil national de sécurité a donc annoncé cette réouverture pour le 8 juin sous conditions :

protocole à respecter

1m50 entre les tables

Maximum 10 personnes par table

Ouverture jusqu'1h du matin (tout comme les nightshops)

Vous avez des questions concernant les mesures du Conseil national de sécurité ? Faites-les nous parvenir à infos@rtbf.be.

Les nouvelles contaminations au Covid-19 sont passées sous la barre des 100 avec 98 nouveaux cas détectés lundi, selon les chiffres publiés mardi par le Centre de crise et le SPF Santé publique. Le léger rebond de l’épidémie ne semble pas se produire, à la grande surprise des experts.

