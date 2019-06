Consultations wallonnes : Pour Elio Di Rupo, le PTB "refuse d'assumer ses responsabilités" 

Les négociations ne sont pas terminées ⁦ @RaoulHedebouw ⁩, elles n’ont pas encore commencé. Nous avons parlé à peine 4h d’une dizaine de sujets essentiels et complexes. Sur chacun nous sommes d’accord sur le principe et demandons à débattre en détails https://t.co/BqdRDEoee0

Pourquoi une rencontre au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles?

C'est justement pour montrer que les compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne sont pas oubliées que cette rencontre se déroule aujourd'hui au sein de son parlement. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est souvent une émanation des majorités qui se mettent en place au niveau wallon et bruxellois. Une émanation mais pas toujours une copie conforme. Par exemple, en 2014, le PS et le CDH formaient ensemble la majorité wallonne. En région bruxelloise, c'était PS-cdH avec DéFI. Mais le parti d'Olivier Maingain s'est retrouvé dans l'opposition à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette fois encore, les majorités pourraient être différentes en Wallonie et à Bruxelles et donc aussi à la Fédération Wallonie-Bruxelles.