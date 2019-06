Consultations politiques: une nouvelle semaine de rencontres en perspective

Au chapitre politique, les derniers jours ont été plutôt calmes. Du moins officiellement. Mais dès demain, les consultations reprennent. On ne peut pas encore parler de négociations à ce stade des discussions. Même si côté francophone, l'axe PS-ECOLO, est plus que jamais avancé.

Mais à deux, ils n'ont pas de majorité ni côté wallon, ni côté bruxellois. Et dans ce contexte, le MR pourrait, entend-on, être le troisième partenaire. Mais nous n'en sommes pas encore là. Même s’il y a 5 ans, le choix des coalitions pour les gouvernements régionaux et communautaires s'était fait très rapidement.

En Région wallonne

À Namur, Elio Rupo et Paul Magnette poursuivent leurs rencontres demain en vue de chercher des majorités gouvernementales en Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils recevront le cdH à 10h30 et le PTB à 15h, dans le cadre de leurs consultations.

Côté centriste, la délégation sera constituée du président Maxime Prévot et d’Alda Greoli notamment. Une rencontre qui pourrait s'avérer cruciale si ce parti devait opter pour l'opposition au vu de ses piètres résultats électoraux, comme l'a laissé entendre ce dimanche la députée Catherine Fonck.

Du côté du PTB, ce sont le président Peter Mertens et le député Raoul Hedebouw qui feront le déplacement dans la capitale wallonne.

En Région bruxelloise

À Bruxelles aussi les consultations se poursuivent dès demain. Arrivé premier parti francophone, le PS a pris la main pour rechercher des coalitions. Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort recevront Défi et le PTB ce lundi avant de poursuivre leurs entretiens mardi avec le cdH.

Rappelons également que côté néerlandophone, les choses n’ont pas tardé avec l'accord conclu entre Groen, l'Open Vld et one.brussels pour négocier un accord de gouvernement côté néerlandophone.

Au Fédéral

Le duo d'informateurs, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte poursuivent aussi leur mission au niveau fédéral. Depuis leur désignation, tout est devenu plus calme, en apparence du moins. Plus vraiment de grande déclaration comme si chacun, dans son coin, voulait éviter de jeter de l'huile sur le feu.

►►► À lire aussi : Didier Reynders et Johan Vande Lanotte désignés informateurs par le Roi

Leur mission pourrait être longue. Seule certitude, ils feront un premier rapport intermédiaire au Roi jeudi prochain. Des rencontres ont déjà eu lieu. Mais, pas de commentaires des informateurs. Du côté des partis, plus trop non plus... Même si au PS, notamment, des cadres répètent que, pour eux, pas question d'aller au pouvoir avec la N-VA.

La N-VA justement qui, côté flamand, poursuit aussi ses rencontres par l’entremise de son président, Bart De Wever.