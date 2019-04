Consultation populaire régionale : la Wallonie pionnière

On en parle depuis près de 5 ans, et suite au vote qui doit intervenir ce mardi, ce sera désormais une réalité. La consultation populaire, déjà en vigueur à l'échelon communal, sera maintenant possible aussi au niveau de l’ensemble du territoire wallon.

C’est le fruit d’un long, lent et difficile compromis entre les différents partis. Pour aboutir à une innovation en matière de démocratie participative: la Wallonie est en effet la première entité du pays à adopter le principe d’une "consultation régionale d’initiative citoyenne".

Organisation stricte

Deux possibilités : soit l’initiative de consulter la population vient des bancs parlementaires, et dans ce cas elle devra être validée par la majorité des députés wallons, soit elle émane de citoyens, et une série de conditions devront alors être remplies.

La demande devra être appuyée par au moins 60 000 habitants de la Région wallonne, et au moins 2% des citoyens de plus de 16 ans d'une majorité des circonscriptions élec­torales.

La consultation devra évidemment concerner des thématiques régionales (aménagement du territoire, logement, environnement, emploi…), à l'exclusion notamment des matières budgétaires et fiscales ou des traités internationaux.

Viendront alors 2 étapes de validation : par le parlement de Wallonie d’abord, par la Cour constitutionnelle ensuite.

En cas de double feu vert, deux comités de soutien seront formés, un pour le "oui" et un autre pour le "non". Ils fonctionneront grâce à une dotation du parlement, voire de dons de partis ou de citoyens.

Ensuite, parole aux Wallons qui souhaiteront exprimer leur avis via cette démarche qui reste, par définition, consultative.

Théoriquement, la 1er consultation populaire régionale pourra être organisée en Wallonie dès la prochaine législature.