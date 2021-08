Conso : Intermarché rappelle de pains de mie de la marque Chabrior

L'enseigne de magasins Intermarché procède au rappel des produits "" et "" de la marque Chabrior en raison de la présence possible de morceaux de verre, a-t-elle informé vendredi dans un communiqué.

Les produits concernés, "Cœur de mie complet 500g" et "Grand mie complet 550g", possèdent respectivement des dates limites de péremption fixées au 31.08.2021 et 02.09.2021/06.09.2021. Ils sont référencés sous les codes-barres 3250391785216 pour les cœurs de mie, et 3250390272007 pour le produit "Grand Mie". Ces produits ont été commercialisés dans les points de vente Intermarché entre le 16 août 2021 et le 20 août 2021.

Il est demandé aux clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés, où ils seront remboursés.

Pour toute information complémentaire, l'enseigne Intermarché peut être contactée via l'adresse mail itmai_be_recall@mousquetaires.com.