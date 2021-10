Consigne sur les canettes en Wallonie : le projet n'a pas été mis au frigo, se défend la ministre Tellier

Ayant notamment donné naissance à l'asbl Be WaPP, dont la mission est de diminuer la présence de déchets sauvages et de dépôts clandestins en Wallonie, ce texte "comprend en effet une condition résolutoire relative à l'introduction d'un système de consigne en Wallonie", a expliqué Céline Tellier. En d'autres mots, la Région se serait engagée à mettre le dossier au frigo jusqu'en 2022.

Interrogée par le député Ecolo Christophe Clersy après des révélations du Soir le mois passé , la ministre a confirmé que cette convention avec le secteur de l'emballage, représenté par Fost Plus, Comeos et Fevia, a bien été signée le 1er février 2016.

La convention de partenariat avec le secteur de l'emballage signée en 2016 et prenant fin en décembre 2022 n'engage pas le gouvernement wallon et n'empêche donc pas de travailler à un système de consigne au sud du pays, a affirmé la ministre régionale de l'Environnement, Céline Tellier, mardi en commission du parlement wallon.

Mais "c'est mon prédécesseur seul - le ministre de l'Environnement de l'époque, Carlo Di Antonio (cdH), ndlr - et non pas le gouvernement wallon dans son ensemble qui a signé", a toutefois précisé la ministre.

Cette convention "n'engage donc nullement le gouvernement régional et elle peut être dénoncée à tout moment, en ce compris la condition résolutoire d'introduire un système de consigne en Wallonie", a-t-elle encore assuré. "Je n'ai d'ailleurs pas attendu le 31 décembre 2022 pour interpeller Fost Plus, Comeos, Fevia et l'asbl Be WaPP et leur faire part de mon mécontentement par rapport à l'évolution de la situation."

Le rapport final de l'évaluation du projet de prime de retour sur les canettes abandonnées dans la nature, rédigé par Be WaPP, sera présenté au parlement le 19 octobre prochain.