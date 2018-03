Consentement sexuel: 15 ans pour la France, 16 ans pour la Belgique... qui dit mieux?

Marlène Schiappa, secrétaire d'État pour l'Égalité entre les femmes et les hommes, présentera, dans quelques jours son projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes. Et parmi les mesures, un consentement sexuel reconnu à 15 ans. Mieux ou moins bien que la Belgique?

En France, le principe sera qu’avant 15 ans, personne ne pourra donner son consentement à une relation sexuelle. Ce qui correspond à l’âge retenu par le président français lorsqu’il s’était exprimé sur la question. D’autres ministres se disaient favorable à la limite de 13 ans. Ce qui correspond à l’âge prévu par l’ordonnance sur la protection des mineurs.

En Belgique, la majorité sexuelle est fixée à 16 ans. Mais il existe un flou juridique autour de l'âge du consentement. L’accord gouvernemental du 9 octobre 2014 prévoit d’ailleurs d’harmoniser l’âge de la majorité sexuelle. Normalement, avant la fin de cette législature en 2019.

Mais dans le seul secteur des droits de l’enfant, les avis sont partagés, explique dans un document, le CODE (coordination des ONG pour les droits de l’enfant). En Fédération Wallonie-Bruxelles, la tendance serait plutôt de maintenir la situation existante, tandis qu’en Flandre, l’abaissement de la majorité sexuelle est relayée par le Kinderrechtencommissariaat et le Vlaamse jeudgraad.

En Belgique: la sexualité par tranches

En attendant, la loi sur la sexualité des jeunes fait la distinction entre 3 tranches d’âge: avant 14 ans, entre 14 et 16 ans et après 16 ans.

A partir de 16 ans, un mineur peut avoir légalement des relations sexuelles (hétéros ou homos) et est présumé y consentir. Il peut donc avoir des relations sexuelles avec un(e) autre adolescent(e) de 16 ans ou plus ou avec un adulte.

Toute relation d’un mineur d’âge entre 16 à 18 ans avec un adulte membre de sa famille ou ayant autorité sur lui (enseignant, coach sportif, prêtre…), demeure une infraction.

Avoir des relations sexuelles avec une personne de moins de 14 ans est présumé constituer un viol, qu’il y ait ou non consentement. Le mineur n’a pas non plus le droit de se prostituer.

La majorité civile étant fixée à 18 ans, entre 16 et 18 ans, les mineurs restent sous l’autorité parentale de leurs parents.

Et enfin, si, entre 14 et 16 ans, la victime est consentante, le délit n’est plus qualifié de viol, mais d’attentat à la pudeur.

Et dans les autres pays européens…

En Autriche, Allemagne, Italie et Portugal, la majorité sexuelle est fixée à 14 ans, tandis qu’elle atteint 18 ans à Malte en Turquie et au Vatican.