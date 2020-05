Conseil national de Sécurité: "On va surtout parler des commerces mais il pourrait y avoir d'autres mesures"

Comme prévu, le Conseil national de Sécurité (CNS) a débuté ce matin à 9 heures au Palais d'Egmont à Bruxelles. Autour de la table, se trouvent la Première ministre Sophie Wilmès, les vices-premiers ministres du gouvernement fédéral, les ministres-présidents des Régions et Communautés du pays, et les experts qui font état de leur rapport sur la suite de la stratégie du déconfinement.

La réunion est importante car lundi prochain, le 11 mai, les commerces non alimentaires devraient rouvrir leurs portes. Mais comment procéder? Quel filtre adopter pour éviter une ruée vers les magasins? Faut-il restreindre leur accès à certaines catégories de personnes selon des horaires fixés? "Il faut être précis pour le client, le commerçant, l'employé" déclare le ministre fédéral des Indépendants et des PME Denis Ducarme (MR), à son arrivée au Conseil national de Sécurité. "Ces trois catégories doivent se sentir à l'aise dans le déconfinement. C'est un élément essentiel" ajoute-t-il.

Et les réunions familiales?

Au-delà des commerces, faut-il s'attendre à d'autres annonces? "On va parler principalement de la réouverture des commerces, déclare David Clarinval, mais il y aura peut-être quelques autres mesures". Ah bon? A quoi faut-il s'attendre? Le vice-Premier ministre libéral ne veut pas en dire davantage.

Lors de sa précédente réunion, le 24 avril, le Conseil national de Sécurité avait surpris tout le monde en n'autorisant pas de si tôt les retrouvailles familiales. C'était une surprise car, d'une part, dans leur rapport, les experts plaidaient pour que ces retrouvailles soient possibles dès le 4 mai, et, d'autre part, bon nombre de citoyens espéraient un "déconfinement social". Il n'en fut rien. Les réunions de famille sont reportées en théorie dans la phase 2 du déconfinement, soit le 18 mai. Face à la polémique, la Première ministre Sophie Wilmès s'est expliquée à la Chambre en rappelant les risques de la pandémie pour les personnes plus âgées.

Alors, faut-il s'attendre à des avancées à ce niveau-là dès aujourd'hui? Personne ne l'affirme. Les participants au Conseil national de Sécurité ne s'avancent pas. La question est délicate. Ils savent que l'espoir est grand au sein de la population. Il faut donc éviter la déception.

Le Ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) préfère souligner "l'excellent travail mené entre le Fédéral, les entités fédérées et les experts", rappelant qu'il faut maintenir "un équilibre global entre toutes les mesures".

Le port du masque obligatoire dans les transports en commun

Pour le ministre fédéral de la mobilité François Bellot (MR), il faut de la clarté sur le port du masque. S'il est obligatoire dans les transports en commun depuis lundi, un doute subsiste quant aux aéroports. "Quand on voit que des compagnies aériennes, comme Lufthansa ou Air France - KLM demandent le port du masque dans leurs avions, cela aurait du sens de le rendre obligatoire dans tous les aéroports mais nous devons le faire de manière concertée au niveau européen". François Bellot va donc proposer au CNS qu'une telle décision soit prise.

Une stratégie de déconfinement par étapes

La Belgique a opté pour un déconfinement progressif.

La première phase -dite 1a- a commencé lundi avec la relance de l'activité dans les secteurs économiques, la mise en place du dépistage massif et du traçage des contacts des personnes contaminées par les Régions, la réouverture des magasins de tissu et des merceries, la reprise des soins médicaux non urgents et certaines mesures comme l'obligation de porter un masque dans les transports en commun.

La phase 1b devrait démarrer lundi prochain, soit le 11 mai. C'est tout l'enjeu du Conseil national de Sécurité du jour.

Un accord a déjà été conclu entre les syndicats et les fédérations Comeos, Union des Classes Moyennes et Unizo. Ils se sont mis d'accord sur un plan (Phoenix) qui décrit les mesures à prendre et qui fera l'objet d'une évaluation constante par les interlocuteurs sociaux.

Le document contient des lignes directrices à suivre avant la réouverture des magasins et sans lesquelles celle-ci ne peut avoir lieu. Il en inclut d'autres pour les zones accessibles uniquement au personnel et celles ouvertes aux clients.

Le texte comprend également des idées supplémentaires en fonction du type de magasin (produits pour bébés, librairies et magasins d'électricité, de mode, de beauté, d'intérieur, de cuisine, de sport ou de jouets).

Mais certaines modalités pourraient s'ajouter, notamment sur une répartition de la clientèle afin d'éviter une trop grande affluence, en particulier dans les centres commerciaux, indiquait-on à bonnes sources.

Et les sports ?

Autre point sensible qui devrait être réglé: les compétitions sportives. Les championnats sont suspendus mais plusieurs fédérations attendent une décision du gouvernement pour savoir s'ils sont définitivement arrêtés pour cette saison. En France, le gouvernement a annoncé la semaine passée que la saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourrait pas reprendre.

Pour se prononcer, le Conseil national de Sécurité s'appuie sur les rapports du Groupe d'Experts en charge de l'Exit Strategy (GGES). En décidant de rouvrir l'ensemble des commerces le 11 mai, le CNS s'est écarté des conclusions du GEES qui préconisait une réouverture en deux phases, le 4 mai et le 18 mai.