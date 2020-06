Conseil national de Sécurité : la plupart des activités estivales autorisées ce lundi, les frontières rouvriront le 15 juin

Le Conseil national de Sécurité s’est réuni ce mercredi afin d’évoquer la phase 3 du déconfinement en Belgique. De nombreuses questions restent en suspens concernant le tourisme et les vacances : pourra-t-on voyager hors d’Europe cet été ? Faudra-t-il un certificat médical pour quitter la Belgique ? Qu’en est-il des piscines publiques ou de la navigation sur les cours d’eau du pays ?

Concernant les voyages, la Première ministre Sophie Wilmès a annoncé qu’il serait possible dès lundi de partir en excursion d’un ou plusieurs jours en Belgique. Pour ce qui est de partir à l’étranger, il faudra attendre la semaine suivante : le 15 juin, la Belgique rouvrira ses frontières vers et au départ des pays de l’espace Schengen et du Royaume-Uni.

"Attention, toutefois, que chaque pays décide seul de l’ouverture de ces frontières aux conditions imposées par le pays d’accueil", précise la Première ministre. Pour vérifier la situation de votre pays, rendez-vous sur le site internet du ministère belge des Affaires étrangères. Les voyages hors Europe feront l’objet d’une discussion postérieure.

COncernant les loisirs, toutes les activités estivales seront autorisées à partir du 8 juin, à l’exception de rassemblements comme des conférences, mais aussi des parcs d’attractions et des plaines de jeux en extérieur. Ces derniers devraient rouvrir le 1er juillet.