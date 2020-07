Conseil national de sécurité: la marge de manœuvre des bourgmestres renforcée

Hier, la ville d'Anvers avait déjà renforcé les mesures sanitaires suite à une augmentation des cas de covid-19 sur son territoire. - © DIRK WAEM - BELGA

Coronavirus en Belgique : un confinement au niveau local rendu possible - Conférence de presse du... Le Conseil national de sécurité s’est réuni ce jeudi 23 juillet pour établir des mesures afin de contenir le rebond que connaît le pays. Parmi ces nouvelles mesures, le Conseil national de sécurité décide de généraliser le port du masque dans les lieux publics et les rues commerçantes et touristiques, les "marchés, brocantes, rues commerçantes et dans les endroits à forte fréquentation qu’ils soient publics ou privés", a indiqué la Première ministre. Et d’ajouter, "les lieux seront définis par les pouvoirs locaux". Le port du masque sera également généralisé dans les établissements Horeca sauf quand vous êtes assis à votre table". Enfin, Sophie Wilmès en appelle à la responsabilité de chacun et donc demande aux citoyens de porter le masque lorsque "les distances sécurité ne peuvent être respectées". "Le citoyen est acteur", a souligné la Première.