Conseil des droits de l'Homme de l'ONU: Sophie Wilmès a présenté le bilan de la Belgique

La vice-Première Ministre et Ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès représente aujourd’hui la Belgique lors de l’Examen Périodique Universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme. Elle parle au nom de l’État fédéral et des entités fédérées. Cet examen est organisé par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU et vise à faire le point devant les 193 autres membres des Nations unies de l’état des droits de l’homme dans chaque pays.

La vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès attache une grande importance à ce troisième examen périodique de la Belgique : "Les droits humains font partie de l’identité de la Belgique", déclare-t-elle.

Sachez avant tout que l’'EPU prévoit une évaluation régulière de la situation des droits humains dans les 193 États membres des Nations Unies. Chaque année, trois sessions de l’EPU ont lieu, couvrant à chaque fois 14 pays. De cette manière, les 193 États membres des Nations Unies sont évalués tous les cinq ans. La Belgique a également été concernée en 2011 et 2016.